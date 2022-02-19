Киев, , 16:12 — REGNUM Киев готовится к любому сценарию развития ситуации вокруг Украины, заявил министр иностранных дел этой страны Дмитрий Кулеба.

Дмитрий Кулеба Министерство иностранных дел Украины

«Мы готовимся к любому возможному сценарию», — сказал он, отвечая на вопрос журналиста о возможном «вторжении» России на территорию Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что разведка ДНР добыла план наступательной операции ВСУ.

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