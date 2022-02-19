Москва, , 16:11 — REGNUM Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, превзошла президента США Джо Байдена в попытках создать альтернативную реальность, в которой, по ее словам, именно Россия, а не коллективный Запад, угрожает «европейской архитектуре безопасности», отметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Леонид Слуцкий Russia-now.com

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«Реальную угрозу для архитектуры безопасности континента представляет практика инспирированных извне цветных революций, майданов с последующим накачиванием Западом оружием своих подопечных с тем, чтобы они уничтожали несогласных с «демократизаторами». Эта цивилизаторская политика из раза в раз приводит к гуманитарным катастрофам, а разбираться с последствиями все время приходится России и ее союзникам, которых коллективный Запад лишь обвиняет во всех грехах», — отметил Слуцкий в телеграм-канале.

По последним данным, около 36 тыс. человек уже прибыли в Ростовскую область из ДНР и ЛНР, указал парламентарий.

«Вопрос к главе Еврокомиссии — от чего бегут эти люди? От свободной и демократичной Украины в Россию с ее «темным прошлым»? Они бегут от украинских боевиков, батальонов националистов и снарядов, на которых написано «детям Донбасса». Именно на соблюдение их прав, главное из которых — право на жизнь, стоит обратить свой взор Евросоюзу, а не заниматься сомнительными предсказаниями», — указал депутат.

«Военная авантюра Киева не обернется ничем хорошим, это можно сказать абсолютно точно и без «гадалок». У Украины один путь — выполнение Минских соглашений, иного решения для этого конфликта быть не может!» — заключил Слуцкий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что санкции ЕС в отношении России затронут энергетический сектор и сектор высоких технологий в случае войны на Украине.