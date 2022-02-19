19 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова о том, что Киев исключает проведение выборов в Донбассе по условиям Минских соглашений.

Оксана Переможенко, , 17:38 — REGNUM Украинская сторона исключает проведение выборов в Донбассе по условиям Минских соглашений. Об этом в ходе брифинга 18 февраля заявил глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

«Несколько слов относительно предъявляемых к ним требований, касающихся Минских соглашений. Мы за выполнение «Минска» по логике, которая есть в процессе, а не по указкам РФ», — сказал он.

Глава СНБО также сказал о том, что 800 тыс. жителей Донбасса якобы уже были приняты в российское гражданство.

«Как можно проводить выборы, если у людей паспорта другой страны? Это просто невозможно», — сказал он.

Заявление главы СНБО Украины обсудили читатели украинских телеграм-каналов «Панченко» и «Наглый».

"Данилов заявил, что Украина не будет проводить выборы на Донбассе по Минским соглашениям: «Там 800 тысяч жителей получили паспорта России». Считать это выходом из Минска?» — задалась вопросом автор телеграм-канала «Панченко» украинская журналистка Диана Панченко.

«А венгерских [паспортов] сколько получили, он не сказал?» — задалась вопросом Ольга.

«В Верховной раде тоже с паспортами других стран, но законы принимают», — отметил Denis.

Верховная Рада Украины Официальный портал Верховной Рады Украины

«У нас половина ВР (Верховной рады. — О. П.) с левыми паспортами, и ничего. Как-то ж голосуют», — пишет Алена.

«У нас, у простых граждан в Киеве, другие паспорта тоже есть и процент этих людей немаленький», — добавил Mark.

«Как заговорили. Они в шоке, в растерянности. Все их планы коту под хвост. Немножко пострелять не получилось, они теперь в глазах мира агрессоры, а Россия спасает женщин и детей», — отметил Yuriy.

«У самого Данилова небось тоже не один паспорт?» — задумалась Вита.

«Так вот, надо было проводить выборы, пока люди от отчаяния и в целях самозащиты не получили эти паспорта. И действительно, в Раде у всех по 2−3 паспорта. А они не только голосуют, но еще и различные допуски имеют», — отреагировала Марина.

«Кто хочет, ищет возможности. Кто не хочет — ищет причины», — пишет Наталья.

«Ну так, извините, — жителям Западной Украины можно и госадминистрации крушить, и никто их не бомбит, и президенту всякое разное говорить, и никто их не журит за это. Можно граждан Украины по-всякому называть и к их убийству призывать, — у нас так, это такая «єдність» («единство». — О. П.) специфическая», — прокомментировала Ольга З.

«У нас полправительства с двумя паспортами. А вторая половина — с тремя. И ничего», — подчеркнул Павел Х.

«А [украинский олигарх Игорь] Коломойский с тремя гражданствами голосует на Украине?» — поинтересовалась Ирина.

Игорь Коломойский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Вопрос в том, как получить украинский паспорт жителю ДНР. Ответ довольно прост», — отреагировал Олег.

«А в органах власти люди с американскими паспортами, ещё управляют страной и допущены к гостайне», — отметила Татьяна.

«Интересно… Одной рукой, так сказать, они не признают эти паспорта и считают их гражданами Украины, другой рукой говорят вот такое. Правая рука не знает, что делает левая», — добавил Dmitry S.

«В анти-России в опале русский язык и российские паспорта, всё логично. Остальные паспорта — цэ (это. — О. П.) путь в Европу. Гиднисть (достоинство. — О. П.) она такая», — комментирует Александр.

«Как можно проводить выборы, если у людей паспорта другой страны? Это просто невозможно! Заявил секретарь СНБО Данилов». Текст немного по-дебильному написан. У нас десятки тысяч жителей Западной Украины с польскими паспортами, Закарпатья — с венгерскими, в Черновцах — с румынскими. Ему уже пора об этом узнать, самое время», — подытожил в своем телеграм-канале депутат Рады Максим Бужанский.

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