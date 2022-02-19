19 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили готовность ЕС применить против России новые более мощные санкции в случае агрессии против Украины.

Светлана Рыбина, , 17:38 — REGNUM Заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о том, что Евросоюз разрабатывает пакет антироссийских санкций «мощнее», чем в 2014 году, которые будут применены «в момент агрессии России в отношении Украины», стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 19 февраля в социальной сети Facebook.

Матеуш Моравецкий Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Один из наших дипломатов уже всё объяснил, что мы думаем о ваших санкциях. Причём очень доходчиво и, главное, немногословно», — отмечает Эльмира М.

Многие пользователи не восприняли всерьёз угрозы, которые сулят России санкции со стороны Европейского союза.

«Всё обещают и обещают. Наивные. Почему они думают, что вправе кого-то судить и наказывать? Они на карту мира смотрят хоть иногда? Что толку им от санкций против России? Нулевой будет эффект, и это всем понятно», — поделился своим мнением Дом С.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Некоторые комментаторы отмечают, что Россия крепко стоит на своих ногах, и никакие санкции не нанесут ей существенного урона, а вот Европе предстоит топиться дровами в случае, если она слишком сильно рассердит Москву.

«Чем мощнее санкции, тем глубже Европа в заднице. Цены с газом это прекрасным образом продемонстрировали. Давайте, продолжайте в том же духе, нам на потеху», — обращается Виктор В.

«Смешно такое слышать. Тот факт, что вы без нашего газа не можете, вас никак не смущает? Двойные, лживые стандарты всех псевдодемократий. Если у нас было бы умное правительство, то Россия была бы второй экономикой мира, если не первой, но наши дураки всё верят в то, что с Западом можно дружить. Нельзя. Они нас приговорили», — считает Сурен К.

Часть людей полагает, что антироссийская санкционная политика бьёт в обе стороны, именно поэтому в Польше и других восточноевропейских странах поднимает голову криминал, основывающий свою деятельность на контрабанде.

«Поляки с чехами на границе уже как в 90-е живут. Из-за инфляции и разницы цен опять возродилась челночная торговля. Полиция, таможня, скоро бандиты подтянутся. Успехов в будущем, после введения санкций», — написал Вечно З.

Девяностые Цитата из к/ф «Жмурки». реж Алексей Октябринович Балабанов. 2005. Россия

Ряд пользователей указывает на то, что российская элита очень зависима от Запада, поэтому из-за угрозы новых санкций отдельные представители высших слоёв нашего общества могут вставить нож в спину своей стране, лишь бы не потерять связь с Европой и США.

«Наши чинуши больше всех переживают по этому поводу. Пора бы руководству страны распрощаться с такими кадрами», — советует Андрей У.

«А ведь дополнительные санкции против России могут оказать на нас большое влияние. Бьют не то что по населению, а скорее по нашим олигархам, которые впоследствии компенсируют свои убытки за наш счёт. Видимо, на это и делают ставку поляки, когда продвигают санкционную политику против Российской Федерации. Надеются, что народ России озвереет от злости и бросится на руководство страны», — предполагает Геннадий Р.

Напомним, 18 февраля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил журналистам после окончания саммита Евросовета в Брюсселе о том, что Евросоюз разрабатывает пакет антироссийских санкций «мощнее», чем в 2014 году, которые будут применены «в момент агрессии России в отношении Украины».