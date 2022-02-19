Пекин, , 16:04 — REGNUM Сборная России по хоккею в полуфинале олимпийского турнира одержала победу над сборной Швеции со счетом 2:1 с учетом буллитов.

Сборная России по хоккею Wch2016.com

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Единственную шайбу российской сборной забросил Антон Слепышев (20:15 Павел Карнаухов, Его Яковлев). В составе шведской команды отличился Антон Ландер (46:22 Хенрик Теммернес, Джонатан Пудас). Победный буллит забросил Арсений Грицюк.

В финале Олимпиады команда ОКР сыграет со сборной Финляндии. Игра состоится 20 февраля и начнется в 07:10 по московскому времени. Сборная Швеции сыграет за бронзовые медали со Словакией.

Перед последним днем Олимпийских игр команда ОКР, имея в своем активе шесть золотых, десять серебряных и тринадцать бронзовых медалей, занимает восьмое место в медальном зачете.