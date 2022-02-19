Златоуст, Челябинская область, , 16:00 — REGNUM В Челябинской области выясняются обстоятельства гибели мужчины, тело которого было обнаружено 19 февраля на перегоне Миасс — Устиново. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Железная дорога

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Труп нашли в пяти метрах от полотна. На теле не было следов насилия и железнодорожного травмирования.

Сейчас устанавливаются личность погибшего и обстоятельства трагедии. Проводится доследственная проверка, она находится на контроле у Златоустовской транспортной прокуратуры.