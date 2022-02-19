Анкара, , 15:59 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ближайшее время отбудет с визитом в страны Африки. Об этом 19 февраля сообщает Anadolu Ajansı со ссылкой на управление по связям администрации президента Турции.

Реджеп Тайип Эрдоган Kremlin.ru

В сообщении говорится, что официальные переговоры турецкого лидера в Демократической Республике Конго, Сенегале и Гвинее-Бисау запланированы на 20−23 февраля.

Отмечается, что Эрдоган в рамках визита в Дакар примет участие в открытии Олимпийского стадиона, построенного в стране одной из турецких компаний. Кроме того, в присутствии главы турецкого государства в столице Сенегала состоится открытие нового здания посольства Турции.

Как передавало ИА REGNUM, 16 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган завершил официальный визит в Объединённые Арабские Эмираты.