Москва, 19 февраля, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Российские власти подвели итоги военных учений сил стратегического сдерживания. Об этом сегодня, 19 февраля, сообщает пресс-служба президента России.

SpaceX-Imagery Пуск ракеты

Напомним, что в учениях принимал участие президент России, верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ Владимир Путин, а также президент Белоруссии Александр Лукашенко.

В ходе учений воздушно-космические силы России успешно провели пуски гиперзвуковых аэробаллистических ракет «Кинжал». Корабли и подводные лодки Северного и Черноморского флотов выполнили пуски крылатых ракет «Калибр» и гиперзвуковых ракет «Циркон» по морским и наземным мишеням.

В Астраханской области на полигоне Капустин Яр был проведен практический пуск крылатой ракеты наземного базирования «Искандер». Из позиционного района государственного испытательного космодрома «Плесецк» произведён пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» по полигону «Кура» на полуострове Камчатка (ракета поразила мишень).

Также были осуществлены пуски крылатых ракет воздушного базирования, которые были выпущены со стратегических ракетоносцев дальней авиации Ту-95мс, и успешно поразили цели на полигоне «Пембой» и «Кура».

Из акватории Баренцева моря с атомного подводного крейсера стратегического назначения Северного флота «Карелия» осуществлён пуск баллистической ракеты «Синева» по полигону «Кура» на Камчатке.

Была проведена проверка готовности органов военного управления, боевых расчётов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев к выполнению поставленных задач, а также надёжности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил.

Руководство Росии считает, что все задачи, которые были предусмотрены в ходе проведения учения сил стратегического сдерживания, выполнены в полном объёме. Уточняется, что все выпущенные ракеты поразили заданные цели, подтвердив тем самым свои боевые характеристики.