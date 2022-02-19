Москва, , 15:53 — REGNUM Председатель комитета Государственной думы по молодёжной политике Артём Метелев («Единая Россия») написала в своем ТМ-канале, что ситуация в Донбассе накаляется, объявлена эвакуация местных жителей из ДНР и ЛНР, тысячи семей с детьми, пожилых людей, воспитанников детских домов уже приехали в Ростовскую область в качестве беженцев.

Лес рук — символ волнтерского движения в России ИА REGNUM

«Россия оказывает всю необходимую помощь. На месте развёрнут оперативный штаб. Наш ресурсный центр добровольчества координирует 250 волонтеров: в их задачи входят фасовка продуктов, товаров, сопровождение детей в места расселения, помощь в организации. На базе волонтерского центра ДГТУ открыт штаб гуманитарной помощи с местного населения», — отметил Артем Метелев.

«Ключевые потребности сейчас это детское питание, психологическая помощь, вода. Потом будет больше. Вместе с Фондом «Русь» формируем резервы от доноров, производителей продуктов и предметов первой необходимости. Прорабатываем возможность выдачи продовольственных карт с «Магнитом» и другими торговыми сетями. Важно наладить систему постоянной помощи, которая будет работать ближайшие месяцы или дольше, пока есть потребность», — продолжил депутат.

«В рамках #МыВместе в штабе работают также Российский красный крест, ОНФ и Молодежка, ВСКС, Единая Россия и МГЕР. Ужасные события. Людям приходятся бежать из своих домов. Но всем, кто приедет в Россию, будет оказана максимальная помощь. Своих не бросаем!», — завершил свой комментарий Артем Метелев.

Читайте ранее: Игорь Кастюкевич: Волонтерские силы будут максимально полезны в зонах ЧС