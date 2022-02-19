Монако, , 15:52 — REGNUM Американский защитник футбольного клуба «Барселона» Серджино Дест может сменить испанский чемпионат на французский. Об этом 19 февраля сообщает Sport.es.

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По данным источника, возможностью приобретения 21-летнего футболиста интересует команда «Монако», представители которой уже провели переговоры с каталонским клубом о возможности такой сделки.

Также указывается, что «Барселона» согласно продать защитника за €20 млн, однако сам игрок хотел бы продолжить свою карьеру в составе каталонцев.

Отметим, Серджино Дест перешел в «Барселону» осенью 2020 года из амстердамского «Аякса» за €21 млн и в нынешнем сезоне сыграл за свою команду в 15 матчах испанской Примеры, в которых отличился тремя голевыми пасами. Его действующий контракт рассчитан до лета 2025 года.