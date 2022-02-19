Кострома, , 16:35 — REGNUM Костромская область готовится принять беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщает администрация региона.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

Губернатор Сергей Ситников провёл организационное совещание, на котором поручил департаментам продумать, где можно разместить людей. Также исполнительным органам власти предстоит решить вопросы обеспечения их питанием, лекарствами, товарами первой необходимости и охраной. Количество беженцев, которых в случае необходимости сможет принять регион, просчитывается.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что из-за эскалации конфликта в ДНР и ЛНР с 18 февраля началась эвакуация граждан в Россию. С территорий вывозят сотни тысяч женщин, детей и пожилых людей. В 2014 году Костромская область уже принимала 800 беженцев из Украины. Их размещали в пунктах временного пребывания.

Читайте ранее в этом сюжете: Семь регионов РФ готовы принять беженцев из Донбасса