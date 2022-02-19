Кострома, 19 февраля, 2022, 16:35 — ИА Регнум. Костромская область готовится принять беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщает администрация региона.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

Губернатор Сергей Ситников провёл организационное совещание, на котором поручил департаментам продумать, где можно разместить людей. Также исполнительным органам власти предстоит решить вопросы обеспечения их питанием, лекарствами, товарами первой необходимости и охраной. Количество беженцев, которых в случае необходимости сможет принять регион, просчитывается.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что из-за эскалации конфликта в ДНР и ЛНР с 18 февраля началась эвакуация граждан в Россию. С территорий вывозят сотни тысяч женщин, детей и пожилых людей. В 2014 году Костромская область уже принимала 800 беженцев из Украины. Их размещали в пунктах временного пребывания.