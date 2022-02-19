Москва, 19 февраля 2022, 15:43 — REGNUM Волонтеры всегда идут в помощь основным силам и средствам, ведомствам и органам местной власти. Об этом заявил заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе, депутат от Воронежской области Игорь Кастюкевич.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в пятницу, 18 февраля, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак сообщил, что партия направила молодежный актив в Ростовскую область для оказания помощи беженцам. Среди них — врачи, юристы, специалисты муниципального и государственного управления.
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