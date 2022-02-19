Москва, 19 февраля, 2022, 15:43 — ИА Регнум. Волонтеры всегда идут в помощь основным силам и средствам, ведомствам и органам местной власти. Об этом заявил заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе, депутат от Воронежской области Игорь Кастюкевич.

ИА REGNUM Лес рук — символ волнтерского движения в России

«Так происходит в зонах ЧС, так будет и теперь. А с МЧС России нас связывают несколько лет плотного сотрудничества. Как в зонах ЧС, так и в обучении участников «Молодежка ОНФ» навыкам общественных спасателей на площадках региональных ведомств. С врио главы МЧС Александром Чуприяном проговорили те направления, где молодежный волонтерский корпус, состоящий из команд «Молодежка ОНФ», МГЕР и волонтёрская рота будет максимально полезным. Работаем», — написал Игорь Кастюкевич в социальных сетях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в пятницу, 18 февраля, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак сообщил, что партия направила молодежный актив в Ростовскую область для оказания помощи беженцам. Среди них — врачи, юристы, специалисты муниципального и государственного управления.

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