Дортмунд, Германия, 19 февраля, 2022, 15:43 — ИА Регнум. Как сообщает испанское издание Marca, руководство «Барселоны» готово сделать 21-летнего форварда дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии Эрлинга Холанда самым высокооплачиваемым игроком команды.

Werner100359 Форвард сборной Норвегии Эрлинг Брёут Холанд

По информации источника, «сине-гранатовые» готов платить Холанду 20 миллионов евро в год. Также «Барселона» готова выплатить «шмелям» все 75 миллионов евро отступных.

В текущем сезоне Эрлинг Холанд принял участие в четырнадцати матчах немецкой Бундеслиги 2021/22, в которых отметился шестнадцатью забитыми мячами и пятью результативными передачами. С конца января центрфорварда не выходит на поле из-за травмы паха.

Холанд выступает за дортмундский клуб с 1 января 2020 года после перехода из австрийского «Ред Булл Зальцбурга» за 20 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость таранного форварда сборной Норвегии, по оценкам портала transfermarkt, составляет 150 миллионов евро.