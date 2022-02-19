Ростов-на-Дону, 19 февраля, 2022, 15:41 — ИА Регнум. Форвард футбольного клуба «Ростов» из Северной Македонии Давид Тошевский перешел на правах аренды в словацкую команду «Земплин Михаловце». Об этом 19 февраля сообщает пресс-служба ростовского клуба.

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«Желаем Давиду успешной игры в «Земплин Михаловце»!» — говорится в сообщении пресс-службы.

Также уточняется, что соглашение об аренде 20-летнего футболиста рассчитано до конца текущего года.

Отметим, Давид Тошевский перешел в «Ростов» летом 2020 года и провел в составе команды семь матчей, в которых не отметился никакими результативными действиями.