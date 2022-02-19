19 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

Тимур Кондратьев, , 16:55 — REGNUM Сообщение Следственного комитета РФ по городу Москве о том, что правоохранители задержали двух подозреваемых в нападении на полицейских на станции «Тульская» в московском метро, которым теперь грозит перспектива пробыть до пяти лет за решёткой, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 19 февраля в социальной сети «ВКонтакте».

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

"И снова зарубежные специалисты?! Что-то зачастили они в последнее время попадать в криминальные сводки», — заметила Людмила Е.

Многие пользователи были крайне удивлены тому факту, что за целенаправленное применение силы в отношении представителя правоохранительных органов в России грозит всего лишь пятилетний срок тюремного заключения. Граждане считают, что положение дел в российском законодательстве не отражает принципов справедливости.

«Думаю, они уже принесли свои «искренние извинения» и скоро будут отпущены. А как иначе, это же иностранные специалисты, без которых нам, коренным жителям, никак не обойтись. По крайне мере, наши власти именно таким образом и ставят вопрос», — пишет Олег В.

Некоторые комментаторы отмечают, что российские власти крайне снисходительно относятся к проступкам мигрантов, прощая им множество грехов, лишь бы они побыстрее вернулись к нелегальной работе, приносящей бизнесменам сверхприбыль.

«Ждём, когда наши власти их амнистируют и снова позовут на стройки местных олигархов. Для элиты один мигрант, за которого не надо платить налоги, куда более важная единица, чем какие-то там полицейские, и уж тем более граждане России. Мигранты для них выгодны, а мы с вами нет», — написал Виктор К.

Стройка Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Часть людей полагает, что простые полицейские теперь тоже страдают от выходок мигрантов и всё это из-за странного отношения к данному вопросу со стороны высшего руководства Министерства внутренних дел.

«Так в МВД всё сделали, чтобы приезжие вели себя нагло и чувствовали безнаказанность. Теперь эти преступники не только на безоружных гражданах отыгрываются, начали нападать уже на полицейских. Чувствуют слабость в государстве — бьют в слабую точку», — отмечает Тима М.

«Те, кто запустили этот хлам на территорию нашей страны — предатели, враги народа и должны в одном этапе с этими преступниками кайлом скалу рубить за пайку пшена», — поделилась своим мнением Ирина Ф.

Ряд пользователей указывает на то, что российским властям пора навести порядок с мигрантами на территории страны и перестать гнать на стройки не пойми кого со смутным, возможно даже криминальным, прошлым за спиной.

«Надеюсь, что этим зарвавшимся предъявят по полной. Думаю, пора бы и показать всем подобным личностям, что Россия — это правовое государство и законы джунглей здесь не канают», — пишет Андрей М.

«Как страшно! Они какие-то сумасшедшие! Просто набрасываются уже на полицейских, с ноги в голову! И ничего их при этом не останавливает. Ну что это такое? Что за безответственная толерантность? Не пускайте этих агрессивных в страну! Если они уже полицейских в грош не ставят, то страшно представить себе, что они готовы сотворить с простыми гражданами! А полицейским надо дать право защищаться от таких сволочей по полной программе! Чтобы можно было сразу стрелять на поражение», — предлагает Елена А.

Полиция Юлия Карнаева © ИА REGNUM

Напомним, 18 февраля на сайте Следственного комитета РФ по городу Москве было опубликовано сообщение о том, что правоохранители задержали двух подозреваемых в нападении на полицейских на станции «Тульская» в московском метро. Отмечается, что 17 февраля один из подозреваемых отказал сотрудникам полиции в просьбе пройти в комнату полиции для установления личности, после чего начал их толкать и замахиваться руками, а второй пнул ногой одного полицейского, а другого несколько раз ударил рукой по голове, после чего скрылся.

В связи со случившимся было возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Максимум, что грозит подозреваемым — это лишение свободы сроком на пять лет.