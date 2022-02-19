Барселона, Испания, , 15:36 — REGNUM Руководство каталонской «Барселоны» готов продать 21-летнего флангового атакующего защитника сборной США Сержиньо Деста в «Монако».

Как сообщает издание Sport. es, «сине-гранатовые» могут отпустить Деста в «Монако», если поступит предложение в размере 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Сержиньо Дест принял участие в пятнадцати турах испанской Примеры 2021/22, в которых отметился тремя результативными передачами.

Дест выступает за «Барселону» с 1 октября 2020 года после перехода из амстердамского «Аякса» за 21 миллион евро. На данный момент трансферная стоимость американского футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 18 миллионов евро.