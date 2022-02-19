Москва, , 15:31 — REGNUM Общее число зарегистрированных в России электронных паспортов транспортных средств (ПТС) к середине февраля 2022 года достигло почти 4,5 млн. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Водитель jarmoluk

Точное число ПТС, оформленных в электронном формате, по состоянию на середину февраля составило 4 466 714. Из них почти 3,6 млн пришлось на произведённые в России автомобили, 700 тыс. — на ввезённые в страну авто. Оставшаяся часть относится к ранее зарегистрированных в ЕАЭС транспортным средствам и изготовленным в России самоходным машинам. В феврале 2021 года в России было оформлено 2 млн электронных ПТС.

Бумажные ПТС на выпускаемые в обращение автомобили перестали выдавать в России с 1 ноября 2020 года. Введение электронных ПТС должно повысить прозрачность операций с автомобилями — при покупке авто с электронным ПТС легче отследить всю его историю.

При этом обязательная замена бумажных ПТС на электронные не предусмотрена. Владеющие автомобилями с бумажными ПТС водители могут продолжать использовать их без каких-либо ограничений.

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