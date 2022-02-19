Москва, 19 февраля, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Украина наращивает силы в Донбассе и продолжает вооруженные провокации. Об этом 19 февраля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время разговора с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

Иван Шилов ИА REGNUM Сегрей Лавров

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"Подчеркнуто, что Киев при попустительстве Парижа и Берлина, являющихся участниками нормандского формата, демонстративно отказывается от выполнения взятых на себя обязательств в рамках минского Комплекса мер», — отмечается в сообщении.

Лавров заявил, что руководители внешнеполитических ведомств показали безальтернативность реализации Минских соглашений для достижения мира на Украине. Игнорирование прав РФ в области безопасности пагубно влияет на обстановку не только в Европе, но в мире, добавил он.

Обострение ситуации произошло в Донбассе 17 февраля.