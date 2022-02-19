Милан, Италия, , 15:27 — REGNUM Защитник футбольного клуба «Милан» Алессио Романьоли, также являющийся капитаном команды, может покинуть ее во время летнего трансферного окна. Об этом 19 февраля сообщает журналист Николо Скира на своей странице в соцсети Twitter.

Футбол U.S. Air Force

По данным источника, 27-летним футболистом, контракт которого с миланским клубом истекает летом нынешнего года, интересуется римская команда «Лацио», предложившая игроку контракт сроком на три года с ежегодной зарплатой в размере €3,2 млн плюс бонусы.

Также ранее появились сообщения о том, что также защитником интересуется миланская команда «Ювентус».

Отметим, в нынешнем сезоне Алессио Романьоли сыграл в составе миланской команды в 22 матчах, отличившись в них одним голом и одной результативной передачей.