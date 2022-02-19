Москва, , 15:25 — REGNUM В Кремле рассказали о результатах планового учения стратегических сил, в ходе которого выполнены пуски крылатых и баллистических ракет.

Путин и ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

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Учения проводились под руководством президента РФ Владимира Путина, который наблюдал за тренировками вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко из ситуационного центра.

Военно-космические силы РФ успешно провели запуски гиперзвуковых аэробаллистических ракет «Кинжал» в ходе учений. Корабли и подлодки Черноморского и Северного флотов выполнили пуски крылатых ракет «Калибр» и гиперзвуковой ракеты «Циркон» — по наземным и морским мишеням.

В Баренцевом море с атомного подводного крейсера стратегического назначения Северного флота «Карелия» запущены баллистические ракеты «Синева» по полигону «Кура».

На полигоне «Капустин Яр» в Астраханской области запустили ракету наземного базирования «Искандер», из района испытательного космодрома «Плесецк» — произведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» по полигону «Кура» на полуострове Камчатка.

Стратегические ракетоносцы дальней авиации Ту-95мс выпустили крылатые ракеты воздушного базирования, которые поразили цели на полигонах «Кура» и «Пембой».

Отмечается, что все ракеты поразили назначенные цели, подтвердив заданные характеристики.