Пекин, , 15:22 — REGNUM Тренер сборной России по хоккею Сергей Федоров поделился ожиданиями от финального матча олимпийского турнира со сборной Финляндии, который состоится завтра, 20 февраля.

Олимпийские игры Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Почему плохо играем с финнами? Это очень организованная команда в обороне. У них есть настоящие мастера. С ними нельзя расслабляться вообще. Постоянно держать темп, двигаться и играть агрессивно. Мы знаем их, знаем, как надо работать. В каких=то моментах мы действительно похожи с Финляндией, но думаю, что не только наши две сборные играют в таком стиле», — цитирует Федорова издание «Чемпионат».

На пути к финалу турнира команда ОКР одержала победы над сборными Дании (3:1) и Швеции (2:1 с учетом буллитов). На групповом этапе сборная России проиграла лишь в одном матче против сборной Чехии со счетом 5:6.