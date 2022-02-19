Киев, , 15:20 — REGNUM Киев намерен добиться мира за счет дипломатии, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его словам, как передает ТАСС, силы безопасности и обороны Украины «полностью контролируют ситуацию».

Ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины обострилась 17 февраля. ДНР и ЛНР сообщили о самых активных обстрелах со стороны ВСУ.

Накануне население республик начали эвакуировать в Ростовскую область.