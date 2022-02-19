Москва, , 15:15 — REGNUM Разведка ДНР добыла план наступательной операции ВСУ, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

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По данным сведениям, на операцию отвели 5 суток, цель — выдавить русскоязычное население в РФ и получить контроль над всей территорией Донбасса.

По данным разведки ДНР, ВСУ рассчитывают массированным ударом артиллерии, вертолетов, самолетов, беспилотников уничтожить объекты военного и гражданского назначения на глубину до 10−15 км, а также заблокировать Донецк, Алчевск, Луганск, Горловку.

Нанести удар планируется с трех направлений. Главный — на Краматорск — Дебальцево, (тут предполагается за 3 суток выйти к Енакиево, Алчевску и далее — к границе РФ).

На приазовском направлении ВСУ задумали наступление от Широкино, и морской десант из Новоазовска, чтобы за 2 суток выйти к Ульяновскому, Иловайску — и дальше в направлении Красного Луча.

На луганском направлении — намерены двигаться к Алчевску с выходом к Красному Лучу для соединения с группировкой «Юг».