Лестер, Великобритания, 19 февраля, 2022, 15:14 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Лестер» продлил контракт со своим португальским защитником Рикарду Перейрой. Об этом 19 февраля сообщает пресс-служба команды из Лестера.

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Уточняется, что новое соглашение команды с 28-летним футболистом рассчитано до лета 2026 года.

Отметим, Рикарду Перейра перешел в «Лестер» из «Порту» в 2018 году за €22 млн и в текущем сезоне сыграл за свою команду в двеяти матчах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Его примерная трансферная стоимость, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 25 млн.