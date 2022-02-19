Курск, , 15:04 — REGNUM Курская область готова принять беженцев из ЛНР и ДНР. Об этом 19 февраля сообщили в пресс-службе областной администрации.

Курск Георгий Долгопский

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Регион готов принять до 1500 беженцев и предоставить им всё необходимое для комфортного и безопасного размещения в оздоровительных лагерях и санаториях.

Этот вопрос находится на особом контроле губернатора и администрации региона и будет корректироваться по мере развития ситуации.