Москва, 19 февраля, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Нападающий московского футбольного клуба «Спартак» Александр Руденко перешел в подмосковную команду «Химки». Об этом 19 февраля сообщает пресс-служба «красно-белых».

Кирилл Венедиктов Александр Руденко

Уточняется, что руководство «Спартака» согласовало с «Химками» условия перехода 22-летнего футболиста.

«Благодарим Александра за годы, проведённые в «Спартаке», и желаем ему удачи в дальнейшей карьере!», — говорится в сообщении.

Отметим, Александр Руденко является воспитанником «Спартака». Он забил 18 голов в 40 матчах за молодежный состав красно-белых и 25 мячей в 110 встречах за «Спартак-2», играющий в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).