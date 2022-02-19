Тарасовский район, Ростовская область, 19 февраля, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Житель Тарасовского района Ростовской области своими глазами видел, как со стороны Украины прилетел снаряд.

Glava.rk.gov.ru Взрыв

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«Стреляет там со стороны Украины <…> Я стоял всё смотрел, как оно разрывается и как загорается, зелёный дым идёт, типа как фосфорные кассеты. И запах был очень сильный», — сказал очевидец телеграм-каналу Don Mash.

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На месте происшествия работают полиция и следователи.

ИА REGNUM сообщало, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту попадания на российскую территорию украинского снаряда.