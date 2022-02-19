Киев, 19 февраля, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Переговоры главы МИД Украины Дмитрия Кулебы с госсекретарем США Энтони Блинкеном пройдут 22 февраля, передает 19 февраля пресс-служба МИД Украины в Facebook.

Министерство иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

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«22 февраля в Вашингтоне Дмитрий Кулеба проведет переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном», — отмечается в сообщении.

Основной темой переговоров названа «защита Украины от дальнейшей российской агрессии, усиление обороноспособности государства, обеспечение его экономической и финансовой стабильности».

21 февраля Кулеба планирует принять участие в Совете ЕС по иностранным делам в качестве специального гостя. После встречи с Блинкеном, 23 февраля Кулеба планирует выступить на Генассамблее ООН в Нью-Йорке и рассказать о текущей ситуации на территории ДНР и ЛНР.