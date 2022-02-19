Красноярск, 19 февраля, 2022, 14:45 — ИА Регнум. В Красноярском крае состоялась массовая лыжная гонка «Лыжня России-2022». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, на трассах спорткомплекса «Радуга» в Красноярске собрались более 1 тыс. человек.

Omskportal.ru «Лыжня России»

Масс-старт на 2 км прошёл под девизом «Забег дружбы народов», в нём приняли участие представители действующих на территории края национальных автономий. Многие, как отмечается, вышли на лыжню в национальных костюмах.

По словам мэра города Сергея Еремина, возглавившего забег, сегодня как никогда важно «продемонстрировать свою сплочённость и миролюбивость».

«Кроме того, этим забегом мы хотим поддержать наших олимпийцев. Очень символично, что первую золотую медаль Олимпиады завоевали именно лыжники», — отметил он.

Добавим, что в детском старте на 500 метров приняли участие около 200 лыжников в возрасте от трёх лет. Порядка 170 опытных спортсменов устроили забег на дистанцию 10 км. Победителей и призёров наградили кубком, грамотами, а также денежными призами в размере от 500 до 5 тыс. рублей.

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