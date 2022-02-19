Астрахань, , 14:41 — REGNUM Астраханская область готова принять беженцев из ДНР и ЛНР. Как сообщает ИА REGNUM, об этом заявили 19 февраля в областном правительстве.

Игорь Бабушкин Astrobl.ru

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Для этого могут быть задействованы санаторно-оздоровительные учреждения круглогодичного действия «Астраханские зори». При необходимости будет организовано медицинское обслуживание с учётом складывающейся эпидемиологической ситуации. Желающим остаться на длительный срок пребывания будет предоставлена возможность временного трудоустройства.

Губернатор Игорь Бабушкин поручил органам исполнительной власти оказать всестороннюю поддержку прибывшим. Министерство образования проработает вопрос предоставления детям мест в школах и дошкольных организациях, министерство культуры — досуговые программы.