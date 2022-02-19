Липецк, 19 февраля, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Глава Липецкой области Игорь Артамонов поручил проверить готовность региона к возможному размещению беженцев из ДНР и ЛНР. Об этом 19 февраля сообщили пресс-службе администрации.

Липецкаяобласть.рф Соборная площадь в Липецке

«Сейчас оцениваются возможности социальных учреждений региона. В качестве пунктов временного размещения рассматриваются оздоровительные лагеря, базы отдыха, санатории, учреждения соцзащиты», — говорится в сообщении.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эвакуация граждан ДНР и ЛНР в Россию была объявлена 18 февраля из-за угрозы вторжения ВСУ.