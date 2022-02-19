Мюнхен, Германия, 19 февраля, 2022, 14:34 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что вступление Украины в военный блок НАТО не стоит в повестке и не случится в «обозримом будущем». Об этом Шольц заявил сегодня, 19 февраля, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

НАТО

«Проблема заключается в том, что членство Украины в НАТО не стоит в повестке, не случится в обозримом будущем», — сказал Шольц.

Напомним, что Россия добивается от Запада юридически обязывающих гарантий того, что Украина не вступит в Североатлантический альянс никогда. При этом Москву не устраивают словесные заверения, по типу того, что говорит Шольц на Мюнхенской конференции по безопасности.

Однако Запад никаких гарантий давать не собирается.