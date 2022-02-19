Москва, , 14:31 — REGNUM В субботу, 19 февраля, более 200 активистов «Молодой Гвардии Единой России» прибыли в Ростовскую область для оказания необходимой помощи беженцам из ДНР и ЛНР.

Активисты МГЕР в Ростовской области МГЕР

Штаб молодогвардейцев для временного пребывания волонтеров открыт на базе регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России». Об этом сообщил председатель МГЕР Антон Демидов.

«Сегодня мы обсудили с нашими коллегами дальнейшие шаги для оказания помощи беженцам из ДНР и ЛНР. Люди нуждаются в нашей поддержке. Только за вчерашний день к нам поступило более тысячи заявок от волонтеров со всей страны. Каждый день из регионов в Ростов-на-Дону будут прибывать активисты для помощи нашим братьям», — рассказал Антон Демидов.

Напомним, 18 февраля главы ДНР и ЛНР объявили о начале массовой эвакуации населения в Россию.

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