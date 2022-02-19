Москва, 19 февраля 2022, 14:31 — REGNUM В субботу, 19 февраля, более 200 активистов «Молодой Гвардии Единой России» прибыли в Ростовскую область для оказания необходимой помощи беженцам из ДНР и ЛНР.
Штаб молодогвардейцев для временного пребывания волонтеров открыт на базе регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России». Об этом сообщил председатель МГЕР Антон Демидов.
Напомним, 18 февраля главы ДНР и ЛНР объявили о начале массовой эвакуации населения в Россию.
Читайте также: В Ростовской области развернули 13 тыс. мест для беженцев из Донбасса