Москва, , 14:30 — REGNUM Свои поздравления российскому лыжнику Александру Большунову по поводу его победы в лыжном марафоне среди мужчин на Олимпиаде в Пекине направил президент России Владимир Путин. Поздравительная телеграмм главы Российского государства 19 февраля обнародована на сайте Кремля.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Вы триумфально выступили в Пекине, в условиях сильнейшей конкуренции завоевали три олимпийских золота», — говорится в ней.

Также российский лидер отметил, что отличная подготовка, характер и воля, а также точный расчет сил помогли спортсмену стать бесспорным лидером в лыжных гонках на Играх и внести выдающийся личный вклад в медальную копилку олимпийской сборной России.

Кроме того, Путин пожелал Большунову новых успехов и «всего самого доброго».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, что российский лыжник Александр Большунов, являющийся трехкратным чемпионом зимних Олимпийских игр (ОИ) в Пекине, станет знаменосцем сборной России на церемонии закрытия Игр.