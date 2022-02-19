Москва, , 14:27 — REGNUM Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что страны Запада станут соучастниками «преступлений против человечности» со стороны Киева, если продолжат игнорировать опасное положение жителей Донбасса.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Она выразил мнение, что «цивилизованные демократии» забыли про права человека, детей, стариков, обеспечение гуманитарных организаций, журналистов.

«Ничего из этого в Донбассе, по мнению «цивилизованных демократий», защищать не требуется, … с их точки зрения, этого там просто нет», — написала Захарова в Telegram-канале.

Донбасс нуждается в помощи, а те, кто продолжит не замечать бедственное положение его жителей, станут соучастниками Киева, добавила она.

«Миллионы погибших по всему миру от их геополитических экспериментов уже не смогут призвать своих убийц к ответу. РФ делала всё возможное, чтобы противодействовать этим бесчинствам», — отметила представитель МИД РФ.

Ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины обострилась утром 17 февраля. В ДНР и ЛНР сообщили об активных обстрелах со стороны ВСУ.