Ростов-на-Дону, , 14:18 — REGNUM Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту попадания на российскую территорию украинского снаряда, передает 19 февраля пресс-служба СК.

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Он поручил следователям провести всестороннее расследование обстоятельств произошедшего.

Ранее на территории Тарасовского района Ростовской области в 1 км от границы РФ с Украиной разорвался снаряд. Военнослужащие ВСУ недалеко от границы провели массированные обстрелы с применением тяжелого вооружения.

Ранее власти области ввели режим ЧС на территории региона. Регион принимает беженцев из ДНР и ЛНР.