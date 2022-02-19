Чита, , 14:17 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остаётся напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 19 февраля 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 129 581 (+2145 за минувшие сутки). Это рекордный показателель за всю историю пандемии.

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Вместе с тем 110 328 пациентов (+1690 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения.

Общее число жертв составляет уже 2444 человека (+4 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 144 (-4 за сутки) находятся в тяжёлом состоянии, 19 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (+2).

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