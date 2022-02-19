Москва, , 14:17 — REGNUM Российское движение школьников запустило сбор гуманитарной помощи для эвакуированных детей из ДНР. Ровесники соберут для них книги и игрушки и напишут письма поддержки. К акции «Добро не имеет границ» также подключатся педагоги и психологи.

Помощь РДШ

Добровольческие отряды Всероссийского конкурса «Добро не уходит на каникулы» и школьные советники по воспитанию из проекта «Навигаторы детства» организовали сбор вещей для детей, вынужденных спешно покинуть свой дом. Для них соберут канцелярские и творческие принадлежности, книги и игрушки.

В качестве психологической помощи школьники могут передать письма со словами поддержки своим ровесникам. Подарки и бумажные письма направят в пункты сбора в Ростовской области.

К акции помощи уже присоединились активисты из Севастополя, Ставропольского края и Брянской области. В группах РДШ в социальных сетях опубликованы посты, предлагающие объединиться и помочь нуждающимся во внимании и заботе.

Не остались равнодушными и активисты из Лиги вожатых — студенты, педагоги-организаторы и психологи. В РДШ уже сформированы списки вожатых и советников по воспитанию, готовых выехать в Ростовскую область, где находятся пункты временного размещения беженцев.

«Наши вожатые и советники помогут организовать быт, досуг и сделать пребывание детей вдали от дома комфортнее, а при необходимости мы готовы включиться в процесс обучения и адаптации, чтобы ребята не отставали от школьной программы», — сказала исполнительный директор РДШ Марина Мокшина.