Пекин, , 14:16 — REGNUM Российский лыжник Александр Большунов, являющийся трехкратным чемпионом зимних Олимпийских игр (ОИ) в Пекине, станет знаменосцем сборной России на церемонии закрытия Игр. Об этом 19 февраля сообщила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, ее слова приводит РИА Новости.

Александр Большунов Granada

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При этом церемония закрытия Олимпиады пройдет в Пекине в воскресенье, 20 февраля. На открытии Игр знаменосцами олимпийской сборной России были хоккеист Вадим Шипачев и конькобежка Ольга Фаткулина.

Отметим, Александр Большунов стал на Олимписйких играх обладателем золотых медалей в скиатлоне, эстафете 4×10 км и масс-старте. Также он занял второе место в гонке на 15 км с раздельным стартом и выиграл бронзу в командном спринте.