Берлин, 19 февраля, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал форсировать процесс вступление в ЕС стран Западных Балкан — Боснии и Герцеговины, Албании, Северной Македонии, Сербии, Черногории.

Bundesregierung/Kugler Олаф Шольц

«Недостаточно объявлять перспективу расширения ЕС на этот регион стратегической целью. Мы должны активно форсировать этот процесс «, — отметил он на Мюнхенской конференции по безопасности, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что только сильная и сплоченная Европа сможет играть важную роль в многополярном мире.

Ранее Politico со ссылкой на отчет Европейской палаты аудиторов сообщало, что ЕС впустую потратил 700 млн евро на поддержку Западных Балкан.