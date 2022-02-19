Симферополь, , 14:09 — REGNUM Заявления американского лидера Джо Байдена по Украине говорят о том, что Вашингтон продолжает нагнетать ситуацию, чтобы подтолкнуть Киев к войне. Об этом 19 февраля заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков.

«США продолжают распространять фантазии, выдумывать … даты, которые вечно не сбываются. Они нагнетают, стараются подтолкнуть Киев к войне. Им сильно хочется войны», — предает его слова РИА Новости.

По его мнению, ДНР и ЛНР вынуждены обороняться из-за атак со стороны ВСУ.

«ВСУ их обстреливают, Киев … не выполняет минские соглашения. Но из США, с Запада мы слышим только одно — что якобы готовится вторжение. … Это перекладывание с больной головы на здоровую», — заявил он.

Ранее Байден выступил с обращением по теме РФ и Украины, обвинил ЛНР и ДНР в нарушении прекращения огня в Донбассе, хотя республики постоянно последнее время сообщают об обстрелах со стороны ВСУ.