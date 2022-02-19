Пекин, , 14:01 — REGNUM Решение о переносе лыжного марафона среди женщин на Олимпиаде в Пекине на дистанции 30 км свободным стилем приняли организаторы Игр. Об этом 19 февраля сообщает служба информации Олимпийского комитета России.

Лыжи (сс) Samuel Ferrara

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При этом вначале женский марафон на Олимпиаде в Пекине должен был стартовать в 09:30 мск.

Теперь гонка из-за сильного ветра и неблагоприятных условий погоды начнется в 06:00 мск.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский лыжник Александр Большунов посвятил выигранную им золотую награду в марафоне на Олимпийских играх в Пекине своей супруге Анне.