Москва, , 13:56 — REGNUM Культурные центры, школы искусств, музеи, библиотеки и парки Москвы подготовили специальную праздничную программу в честь Дня защитника Отечества. Об этом 19 февраля сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Выбор «Вечерней Москвы». «Московская высота» — Работа Светланы Поздняковой © Фотоконкурс «Планета Москва»

Вице-мэр отметила, что праздничные мероприятия пройдут в столице в период с 20 по 26 февраля.

«Культурные площадки Москвы проведут к 23 Февраля более 90 познавательных и тематических мероприятий. Горожан ждут спектакли, кинопоказы, лекции и мастер-классы. Часть событий будет транслироваться онлайн», — сказала Сергунина.

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