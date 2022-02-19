Вашингтон, , 13:52 — REGNUM Специалисты миссии «Джеймс Уэбб» завершили первый из трёх этапов выравнивания сегментов главного зеркала космического телескопа. Об этом сообщает пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Телескоп Джеймс Уэбб NASA

Для выравнивания 18 сегментов главного зеркала используется опорная звезда, на которую наводятся все пластины зеркала. В рамках первого этапа специалистам миссии удалось расположить все изображения в том же расположении, что и сегменты зеркала.

Более тонкая настройка оптики, называемая юстировкой, включает ещё два этапа. Для завершения всех операций специалистам миссии потребуется несколько месяцев. Планируется, что телескоп «Джеймс Уэбб» начнёт передавать научно значимые изображения летом 2022 года.

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» запущен 25 декабря 2021 года. Главное зеркало телескопа состоит из 18 сегментов, которые будут работать как единая собирающая поверхность. Общий диаметр главного зеркала составляет 6,5 метра, поэтому телескоп нельзя было запустить с зеркалом в собранном виде.

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