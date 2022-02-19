Белгород, , 13:52 — REGNUM В случае необходимости Белгородская область решит вопросы с принятием эвакуированных граждан ДНР и ДНР. Об этом 19 февраля сообщила пресс-служба правительства региона.

«Переживаем и внимательно следим за тем, что происходит в ЛНР и ДНР… Белгородская область находится в приграничной зоне, ситуация в области стабильная. В случае необходимости все вопросы с принятием беженцев … будут решены — Белгородская область всегда протянет руку помощи и поддержит», — отмечается в сообщении.

В ДНР и ЛНР сообщили о временной эвакуации своих граждан в Ростовскую область из-за угрозы вторжения ВСУ.

В ближайшее время президент Украины Владимир Зеленский отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, заявил глава ДНР Денис Пушилин.