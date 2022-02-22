Южно-Сахалинск, , 08:57 — REGNUM Десятки тысяч домовладений намерены газифицировать на Сахалине. Подключение новых абонентов здесь на особом счету. Как сообщает сайт Правительства РФ, в настоящий момент Сахалинская область полностью обеспечивает себя природным газом за счёт собственной добычи, в частности благодаря разработке проекта «Сахалин-2» компанией Sakhalin Energy.

Сахалин Алексей Лукашевич

«Учитывая, что регион фактически является газодобывающим, важно, чтобы жители региона могли воспользоваться добывающимся здесь же газом», — подчеркнул заместитель председателя российского правительства Александр Новак.

Подробнее вопросы развития газовой инфраструктуры региона были рассмотрены в ходе совещания с участием губернатора Валерия Лимаренко. Всего в регионе насчитывается сейчас более 25 газифицированных населённых пунктов, более 30 тысяч газифицированных абонентов, ежегодно им поставляется около 1 млрд кубометров природного газа.

Регионом совместно с ПАО «Газпром» активно ведётся реализация действующей программы развития газоснабжения и газификации.

О том, что Сахалинская область в рамках развития инфраструктуры резко наращивает газификацию, сообщил корреспонденту ИА REGNUM руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян:

«Несмотря на то, что на Сахалине добывается и перерабатывается газ, не все населённые пункты региона обеспечены этим топливом. Власти региона хотят протянуть 1,9 тысяч километров газопровода для 35 тысяч домов и 150 предприятий и котельных — это большой объем для Южносахалинска.

И главное, что регион (в том числе, и частный сектор) будет подключен либо к магистральному газу, либо там есть даже такая программа — обеспечение сжиженным газом (тоже по трубам). Конечно, это не охватит большие населённые пункты (это дорогая инфраструктура), но небольшие проекты будут, это улучшит жизнь сахалинцев».

Как сообщало ИА REGNUM, к началу 2026 года все районы области, включая ряд островов Курильской гряды, планируется обеспечить природным трубопроводным или сжиженным (СПГ) газом за счёт строительства заводов по производству малотоннажного СПГ, а также терминалов по его приёму.