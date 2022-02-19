Владимир, , 13:50 — REGNUM Во Владимирской области за последние сутки были госпитализированы 182 пациента с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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19 февраля выявлено 2053 новых случая заражения коронавирусом — на 222 меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в области были зарегистрированы 123 тыс. 439 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 88 тыс. 842 пациента, в том числе 423 человека — за последние сутки.

За весь период скончались 3180 человек. Подтверждено два новых летальных случая за последние сутки.