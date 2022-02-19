Оренбург, 19 февраля, 2022, 13:48 — ИА Регнум. Бывший депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Катасонов стал заместителем губернатора Оренбургской области. Об этом пишут СМИ.

Наталья Хомутова ИА REGNUM Оренбург. ЛДПР. Сергей Катасонов

Он будет заниматься взаимодействием с федеральными органами власти. Новая должность была введена в регионе осенью.

Катасонову 58 лет. Он был депутатом Госдумы в 2012—2021 годах, а также баллотировался на пост губернатора Оренбуржья.